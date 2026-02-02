Grammys 2026. Os melhores, piores e os looks mais estranhos da noite
Da Addison Rae em Alaïa a Chappell Roan em Mugler, reunimos os momentos que definiram a passadeira vermelha da 67.ª edição dos Grammy Awards.
Los Angeles foi palco de mais uma edição dos prémios mais aguardados do mundo da música. A noite ficou marcada não só pelos looks arrojados que desfilaram na passadeira vermelha, mas também pelos discursos emotivos e politicamente conscientes dos vencedores que subiram ao palco. Entre atuações memoráveis e momentos de celebração, a cerimónia refletiu o pulso criativo de uma indústria em constante reinvenção. Nomes incontornáveis como Bad Bunny estiveram entre os grandes destaques da noite, consolidando a força global da música latina, enquanto novos talentos - como foi o caso de Olivia Dean que levou para casa o prémio de Best New Artist - confirmaram que o futuro do panorama musical passa pela diversidade e pela ousadia artística.
Moda em campo. Como Naomi Osaka está a mudar as regras do estilo no ténis
A tenista japonesa tem sido uma força transformadora, não só no desporto, como também no mundo da moda. A atleta trouxe para os courts looks arrojados e inesperados, quebrando as barreiras entre desporto e alta-costura.
Quando a moda entra em cena
Se o cinema é a sétima arte, a moda é uma das suas linguagens mais visíveis. Cada vestido, cada corte, cada cor escreve silenciosamente a narrativa, contribuindo para a construção de personagens, mundos e significados.
As mais bem vestidas e os looks falhados dos Golden Globes 2026
Houve glamour absoluto, houve escolhas inesperadas e houve looks que nos fizeram inclinar ligeiramente a cabeça - em reflexão, claro. Nos Globos de Ouro 2026, a passadeira vermelha foi o palco perfeito para confirmar que estilo não é consenso, é conversa. E ainda bem.