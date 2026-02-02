O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Moda / Tendências

Grammys 2026. Os melhores, piores e os looks mais estranhos da noite

Da Addison Rae em Alaïa a Chappell Roan em Mugler, reunimos os momentos que definiram a passadeira vermelha da 67.ª edição dos Grammy Awards.

A carregar o vídeo ...
Grammys 2026. Os melhores, piores e os looks mais estranhos da noite
02 de fevereiro de 2026 às 12:48 Safiya Ayoob

Los Angeles foi palco de mais uma edição dos prémios mais aguardados do mundo da música. A noite ficou marcada não só pelos looks arrojados que desfilaram na passadeira vermelha, mas também pelos discursos emotivos e politicamente conscientes dos vencedores que subiram ao palco. Entre atuações memoráveis e momentos de celebração, a cerimónia refletiu o pulso criativo de uma indústria em constante reinvenção. Nomes incontornáveis como Bad Bunny estiveram entre os grandes destaques da noite, consolidando a força global da música latina, enquanto novos talentos - como foi o caso de Olivia Dean que levou para casa o prémio de Best New Artist - confirmaram que o futuro do panorama musical passa pela diversidade e pela ousadia artística.

Lainey Wilson em Gaurav Gupta
Foto: Getty Images
1 de 26 / Lainey Wilson em Gaurav Gupta
EJAE em Dior
Foto: Getty Images
2 de 26 / EJAE em Dior
Kelly Osbourne
Foto: Getty Images
3 de 26 / Kelly Osbourne
Halle Bailey em Paolo Sebastian
Foto: Getty Images
4 de 26 / Halle Bailey em Paolo Sebastian
Madison Beer em Andrew Kwon
Foto: Getty Images
5 de 26 / Madison Beer em Andrew Kwon
Laufey em Miu Miu
Foto: Getty Images
6 de 26 / Laufey em Miu Miu
FKA Twigs em Paolo Carzana
Foto: Getty Images
7 de 26 / FKA Twigs em Paolo Carzana
Tate McRae em Balenciaga
Foto: Getty Images
8 de 26 / Tate McRae em Balenciaga
Audrey Nuna em Thom Browne
Foto: Getty Images
9 de 26 / Audrey Nuna em Thom Browne
Doechii em Roberto Cavalli
Foto: Getty Images
10 de 26 / Doechii em Roberto Cavalli
Karol G em Paolo Sebastian
Foto: Getty Images
11 de 26 / Karol G em Paolo Sebastian
Rosé em Giambattista Valli Couture
Foto: Getty Images
12 de 26 / Rosé em Giambattista Valli Couture
Teyana Taylor em Tom Ford
Foto: Getty Images
13 de 26 / Teyana Taylor em Tom Ford
Lachi em Dmaxsi
Foto: Getty Images
14 de 26 / Lachi em Dmaxsi
Justin Bieber e Hailey Bieber em Alaïa
Foto: Getty Images
15 de 26 / Justin Bieber e Hailey Bieber em Alaïa
Kelsea Ballerini em Etro
Foto: Getty Images
16 de 26 / Kelsea Ballerini em Etro
Miley Cyrus em Celine
Foto: Getty Images
17 de 26 / Miley Cyrus em Celine
Chappell Roan em Mugler
Foto: Getty Images
18 de 26 / Chappell Roan em Mugler
Addison Rae em Alaïa
Foto: Getty Images
19 de 26 / Addison Rae em Alaïa
Lola Young em Vivienne Westwood
Foto: Getty Images
20 de 26 / Lola Young em Vivienne Westwood
PinkPantheress em Vivienne Westwood
Foto: Getty Images
21 de 26 / PinkPantheress em Vivienne Westwood
Heidi Klum
Foto: Getty Images
22 de 26 / Heidi Klum
Tyla em Dsquared2
Foto: Getty Images
23 de 26 / Tyla em Dsquared2
Billie Eilish em Hodakova
Foto: Getty Images
24 de 26 / Billie Eilish em Hodakova
Zara Larsson em Germanier
Foto: Getty Images
25 de 26 / Zara Larsson em Germanier
Sabrina Carpenter em Valentino
Foto: Getty Images
26 de 26 / Sabrina Carpenter em Valentino
Leia também
Cinema e moda

Quando a moda entra em cena

Se o cinema é a sétima arte, a moda é uma das suas linguagens mais visíveis. Cada vestido, cada corte, cada cor escreve silenciosamente a narrativa, contribuindo para a construção de personagens, mundos e significados.

Jennifer Lawrence

As mais bem vestidas e os looks falhados dos Golden Globes 2026

Houve glamour absoluto, houve escolhas inesperadas e houve looks que nos fizeram inclinar ligeiramente a cabeça - em reflexão, claro. Nos Globos de Ouro 2026, a passadeira vermelha foi o palco perfeito para confirmar que estilo não é consenso, é conversa. E ainda bem.

As Mais Lidas
Boost Activate