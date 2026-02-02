Grammys 2026. Os melhores, piores e os looks mais estranhos da noite

Los Angeles foi palco de mais uma edição dos prémios mais aguardados do mundo da música. A noite ficou marcada não só pelos looks arrojados que desfilaram na passadeira vermelha, mas também pelos discursos emotivos e politicamente conscientes dos vencedores que subiram ao palco. Entre atuações memoráveis e momentos de celebração, a cerimónia refletiu o pulso criativo de uma indústria em constante reinvenção. Nomes incontornáveis como Bad Bunny estiveram entre os grandes destaques da noite, consolidando a força global da música latina, enquanto novos talentos - como foi o caso de Olivia Dean que levou para casa o prémio de Best New Artist - confirmaram que o futuro do panorama musical passa pela diversidade e pela ousadia artística.

Foto: Getty Images 1 de 26 / Lainey Wilson em Gaurav Gupta Foto: Getty Images 2 de 26 / EJAE em Dior Foto: Getty Images 3 de 26 / Kelly Osbourne Foto: Getty Images 4 de 26 / Halle Bailey em Paolo Sebastian Foto: Getty Images 5 de 26 / Madison Beer em Andrew Kwon Foto: Getty Images 6 de 26 / Laufey em Miu Miu Foto: Getty Images 7 de 26 / FKA Twigs em Paolo Carzana Foto: Getty Images 8 de 26 / Tate McRae em Balenciaga Foto: Getty Images 9 de 26 / Audrey Nuna em Thom Browne Foto: Getty Images 10 de 26 / Doechii em Roberto Cavalli Foto: Getty Images 11 de 26 / Karol G em Paolo Sebastian Foto: Getty Images 12 de 26 / Rosé em Giambattista Valli Couture Foto: Getty Images 13 de 26 / Teyana Taylor em Tom Ford Foto: Getty Images 14 de 26 / Lachi em Dmaxsi Foto: Getty Images 15 de 26 / Justin Bieber e Hailey Bieber em Alaïa Foto: Getty Images 16 de 26 / Kelsea Ballerini em Etro Foto: Getty Images 17 de 26 / Miley Cyrus em Celine Foto: Getty Images 18 de 26 / Chappell Roan em Mugler Foto: Getty Images 19 de 26 / Addison Rae em Alaïa Foto: Getty Images 20 de 26 / Lola Young em Vivienne Westwood Foto: Getty Images 21 de 26 / PinkPantheress em Vivienne Westwood Foto: Getty Images 22 de 26 / Heidi Klum Foto: Getty Images 23 de 26 / Tyla em Dsquared2 Foto: Getty Images 24 de 26 / Billie Eilish em Hodakova Foto: Getty Images 25 de 26 / Zara Larsson em Germanier Foto: Getty Images 26 de 26 / Sabrina Carpenter em Valentino