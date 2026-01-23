Moda em campo. Como Naomi Osaka está a mudar as regras do estilo no ténis

Quem disse que moda e desporto não podem caminhar lado a lado? Nos últimos tempos, temos assistido a uma mudança significativa no estilo dos atletas profissionais, nomeadamente na NBA e no futebol americano, onde as suas aparições públicas, especialmente na chegada aos jogos, se tornaram uma verdadeira passerelle de moda. Este fenómeno não se limita apenas aos desportos coletivos. No ténis, Naomi Osaka tem sido uma das protagonistas desta nova era, elevando o estilo desportivo a um patamar que muitos não esperavam.

A moda no ténis tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante, com colaborações de luxo a darem o tom, como é o caso de Jannik Sinner e a sua parceria com a Gucci. E Naomi Osaka não fica atrás. Não é de agora que a tenista japonesa transforma os courts em verdadeiras passerelles, com looks que rapidamente se tornam virais.

No Australian Open 2026, Osaka voltou a surpreender ao surgir com um visual assinado pelo designer Robert Wun, em colaboração com a Nike, inspirado numa imagem de uma alforreca que viu num livro enquanto lia para a filha, Shai, de dois anos. O conjunto, marcado por tecidos fluidos, transparências, tons azul-esverdeados e acessórios dramáticos, cruzou alta-costura e performance desportiva reforçando o estatuto da atleta como um dos maiores ícones de estilo do circuito.

Este look relembra-nos o momento em que Osaka destacou-se ao apresentar algo totalmente inovador no US Open 2025 em Nova Iorque, onde surgiu com um visual inesperado, rapidamente tornando-se viral nas redes sociais. A tenista, que já colabora com a Nike, surpreendeu ao entrar no court com um conjunto ornamentado com laços, que iam desde a parte de trás dos seus ténis brancos até ao vestido de ténis verde brilhante.

Este visual, fruto da colaboração entre a designer da AMBUSH, Yoon Ahn, e a Nike, incluiu ainda um tutu de tule verde e branco removível, e um corta-vento branco com um laço verde de grandes dimensões nas costas. Cada detalhe foi pensado ao pormenor, até os auscultadores e a mala que trazia estavam decorados com laços, conferindo uma estética elegante e feminina. Numa entrevista ao The New York Times, Osaka explicou a inspiração por trás do visual, ligando-a à sua herança japonesa: "Lembro-me de uma das primeiras vezes que fui ao Japão, onde vi tantos folhos e laços. No campo, não me vejo como alguém que encarna feminilidade, mas tenho uma atração natural por coisas bonitas e delicadas. Acho interessante sublinhar isso no desporto".

Mas a ousadia de Osaka não ficou por aqui. A tenista revelou uma outra versão deste look preparada para o US Open, desta vez com uma combinação de preto e branco. A Nike e a Yoon Ahn uniram-se novamente para criar kits exclusivos para as competições diurnas e noturnas, destacando-se os vestidos personalizados, desenhados à medida das necessidades do seu jogo, e as saias com laços de grandes dimensões que refletem tanto o seu estilo quanto o seu desempenho dominante no court.

Wimbledon de 2024 foi mais uma oportunidade para Osaka mostrar o seu apurado sentido de estilo. Neste torneio, a atleta surgiu num elegante conjunto branco da Nike, adornado com folhos no top e no skort, combinando tradição e modernidade num look feminino e sofisticado.

Outro momento marcante foi o seu conjunto no US Open de 2022, onde Osaka entrou em campo com um uniforme de cor lavanda, composto por longas camadas de tecido que flutuavam elegantemente, quase ao nível dos joelhos. Para completar o visual, não faltou a sua inseparável viseira Nike, que já se tornou uma das suas imagens de marca.

Naomi Osaka tem provado, torneio após torneio, que o desporto não precisa de ser apenas sobre desempenho físico – pode ser também uma plataforma para expressão pessoal e estilo. Cada entrada sua em campo é uma verdadeira declaração de moda, mostrando que, no mundo do ténis, o jogo e a alta-costura estão, definitivamente, em sintonia.