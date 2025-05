Georgina Rodríguez presta tributo a princessa Diana na Met Gala

A Met Gala, que desde 1948 celebra a interseção entre Moda e Arte, voltou este ano a transformar os degraus do Metropolitan Museum de Nova Iorque - o MET - num palco de ousadia, homenagem e criatividade. Sob o tema Superfine: Tailoring Black Style, a edição de 2025 celebrou a sofisticação, a resistência e a importância da estética negra na história da Moda. E embora nem todos os convidados tenham seguido a linha temática à risca, houve quem brilhasse com força própria - foi o caso de Georgina Rodríguez, que prestou um tributo inesperado, mas inegavelmente marcante, à princesa Diana.

Foto: Getty Images

A escolha de Georgina não passou despercebida. A influenciadora e empresária espanhola pisou a passadeira vermelha com um slip dress preto da Vetements, evocando diretamente o vestido usado por Lady Di na sua única presença na Met Gala, em 1996. Nessa noite histórica, Diana desafiou as expectativas e os códigos da realeza, surgindo com um ousado vestido azul meia-noite com renda preta assinado por John Galliano, então recém-nomeado diretor criativo da Christian Dior. O vestido, minimalista mas sensual, simbolizava uma nova era para a princesa, recém-divorciada, que finalmente se libertava das convenções reais.

Foto: Getty Images

Diana completou o look com um colar imponente de sete voltas de pérolas com uma safira central - peça herdada da Rainha Mãe - e uma mala preta Lady Dior, que na altura ainda se chamava Chouchou. O visual tornou-se imediatamente icónico: um manifesto de liberdade, feminilidade e sofisticação.

Foto: Getty Images

Quase três décadas depois, Georgina Rodríguez recuperou essa essência. O vestido - em cetim preto com alças finas, corpete ajustado, e renda preta no decote e cintura - manteve a silhueta do original, mas com toques atualizados: uma dramática cauda, uma fenda generosa que revelava a perna até à anca. O look foi finalizado com um wet look penteado lateralmente, maquilhagem natural e um impressionante colar de diamantes, cujo centro exibia um diamante amarelo, remetendo para a grandiosidade dos acessórios de Diana.

Foto: Getty Images

Ainda que o tema do evento deste ano não tenha servido de guia direto para o visual, a escolha de Georgina teve um impacto visual e simbólico que transcendeu a linha curatorial da exposição. A homenagem a uma das figuras mais queridas e influentes da história da Moda, num dos eventos mais prestigiados do mundo, revelou-se uma jogada inteligente - e emotiva.