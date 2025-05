Kaia Gerber é a nova embaixadora da Mango

Para entrar com o pé direito neste verão, a Mango acaba de anunciar que Kaia Gerber é a nova embaixadora da marca. Aos 23 anos, a modelo e atriz norte-americana é uma das maiores referências da gen Z, uma geração que vive a moda como forma de expressão e autenticidade. São exatamente esses aspetos que Kaia traz para o centro do novo conceito da marca, "Craft your own story", ou seja, "escreve a tua própria história". Um conceito que sublinha como a moda ajuda a demonstrar os diferentes lados de cada um e que gira em torno da ideia de liberdade e empoderamento.

Kaia Gerber com Mango Foto: Stef Mitchell

Esta colaboração marca o início de uma nova fase tanto para a modelo como para a própria Mango, que dá agora continuidade a uma história de sucessões que vem desde há muito tempo a reunir nomes importantes na indústria da moda. São exemplos desse trabalho modelos e atrizes como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Kate Moss, Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Kendall Jenner, que foram embaixadoras da marca ao longo dos anos.

Agora, Kaia traz consigo um toque contemporâneo e espontâneo, que se alinha com a visão da marca, e demonstra como as roupas que escolhemos podem ser ferramentas para construirmos a nossa identidade.

Esta primeira parte da colaboração foi fotografada por Stef Mitchell, mostrando uma das muitas facetas de Kaia Gerber. A modelo veste a coleção Capsule, uma linha desenhada para os momentos e ocasiões especiais, com peças caracterizadas principalmente por detalhes como as flores bordadas e franjas cosidas à mão, mas também tecidos iridescentes que refletem as cores do arco-íris, silhuetas sensuais e decotes assimétricos.