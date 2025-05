/

Met Gala 2025. Da alfaiataria clássica aos visuais mais ousados

A passadeira vermelha de Nova Iorque voltou a ser palco de ousadia, Arte e Moda na sua forma mais performativa. Celebridades desfilaram interpretações arrojadas do dress code “Tailored for You”, desafiando convenções com peças sob medida de elevada carga simbólica. O evento deste ano destacou-se pelo diálogo entre tradição e reinvenção, com uma homenagem clara à herança cultural afro-americana. Em atualização.