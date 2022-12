Elegantes e icónicos. Estes relógios são para as girl bosses

A escolha de um relógio nada tem a ver com a de um colar ou par de brincos. Comprar um relógio, seja para nós ou para oferecer, assemelha-se a um ato pessoal, intrinsecamente ligado ao indivíduo que o irá usar. A rotina diária da pessoa e as suas preferências no que toca ao design, cores e materiais fazem toda a diferença na escolha deste acessório de pulso.

Facett Rose Gold, €149 Foto: Cauny

A nova coleção da Cauny, uma das marcas mais emblemáticas do mundo no século XX, chama por todas as mulheres que gostam de relógios statement. Os modelos Cauny Facett distinguem-se de imediato pelo mostrador rectangular, uma estreia absoluta para a casa, e pelo diamante natural de 1,3mm no seu centro, garantindo um traço arrojado e moderno, mas sem perder a elegância.

Facett Diamond Gold, €219 Foto: Cauny

Facett Diamond Silver, €209 Foto: Cauny

A versatilidade é outro ponto que distingue a coleção, que conta com cinco versões e três tipos de bracelete em dourado e prateado: corrente de elos intrincada para as mais audazes, aço sólido de alta precisão porque o clássico nunca sai de moda, e ainda de pele italiana.

Facett Green, €189 Foto: Cauny

Facett Bicolor, €175 Foto: Cauny

Os Cauny Facett estão disponíveis online e nas lojas físicas.