De Barbie a gótica.Todos os looks usados por Margot Robbie na promoção do novo filme

Não conseguimos deixar de sonhar com as aparições da atriz australiana durante a digressão promocional de "O Monte dos Vendavais".

Margot Robbie inspira-se em "Wuthering Heights"
Margot Robbie inspira-se em "Wuthering Heights" Foto: Getty Images / @andrewmukamal / Collage
03 de fevereiro de 2026 às 17:09 Safiya Ayoob

Quando a atriz e produtora australiana Margot Robbie deu vida à boneca mais famosa do mundo em Barbie (2023), realizado por Greta Gerwig, tornou-se impossível ignorar o impacto visual que acompanhou o projeto. E não falamos apenas dos figurinos usados no filme, já de si icónicos, mas de uma estratégia estética cuidadosamente pensada para lá da narrativa cinematográfica.

Durante a digressão promocional do filme, Margot Robbie e o seu stylist, Andrew Mukamal, optaram por seguir uma abordagem conceptual conhecida como method dressing: uma técnica em que a atriz se veste em sintonia com a personagem que interpreta. Em aparições públicas, estreias e passadeiras vermelhas, Robbie surgiu consistentemente "dentro da personagem", com looks que evocavam não só o universo do filme, como também a história visual da própria Barbie - através de referências diretas a bonecas vintage, paletas cromáticas específicas e silhuetas emblemáticas.

Por isso, quando se iniciou a digressão promocional do mais recente filme Wuthering Heights (O Monte dos Vendavais), realizado por Emerald Fennell, esta coerência estética não passou despercebida. Mais uma vez, os looks escolhidos para Margot Robbie funcionam como uma extensão da narrativa cinematográfica, transportando-nos de imediato para o universo emocional da obra.

Dominados por cores intensas como o vermelho e o preto, os visuais refletiam o tom sombrio, apaixonado e turbulento da história e da sua personagem. Entre silhuetas góticas e românticas, tecidos dramáticos e acessórios carregados de simbolismo, a atriz voltou a demonstrar como a moda pode ser uma poderosa ferramenta narrativa, capaz de prolongar o imaginário de um filme muito para além do grande ecrã.

Margot Robbie em Schiaparelli Alta-Costura personalizada por Daniel Roseberry, com o lendário colar Taj Mahal de Elizabeth Taylor e a capa de "The Taming of the Shrew", complementados por brincos exclusivos de Lorraine Schwartz.
Foto: Getty Images
1 de 8 / Margot Robbie em Schiaparelli Alta-Costura personalizada por Daniel Roseberry, com o lendário colar Taj Mahal de Elizabeth Taylor e a capa de "The Taming of the Shrew", complementados por brincos exclusivos de Lorraine Schwartz.
Margot Robbie em Roberto Cavalli.
Foto: @andrewmukamal
2 de 8 / Margot Robbie em Roberto Cavalli.
Margot Robbie surge em Chanel Alta-Costura personalizada por Matthieu Blazy, complementada por joias exclusivas de Lorraine Schwartz.
Foto: Getty Images
3 de 8 / Margot Robbie surge em Chanel Alta-Costura personalizada por Matthieu Blazy, complementada por joias exclusivas de Lorraine Schwartz.
Margot Robbie em Victoria Beckham.
Foto: @andrewmukamal
4 de 8 / Margot Robbie em Victoria Beckham.
Vestido por Victoria Beckham.
Foto: @andrewmukamal
5 de 8 / Vestido por Victoria Beckham.
Margot Robbie em Dilara Findikoglu.
Foto: Getty Images
6 de 8 / Margot Robbie em Dilara Findikoglu.
Margot Robbie num look Alexander McQueen assinado por Seán McGirr.
Foto: Getty Images
7 de 8 / Margot Robbie num look Alexander McQueen assinado por Seán McGirr.
Margot Robbie em Mark Gong.
Foto: @andrewmukamal
8 de 8 / Margot Robbie em Mark Gong.
Leia também
Cinema e moda

Quando a moda entra em cena

Se o cinema é a sétima arte, a moda é uma das suas linguagens mais visíveis. Cada vestido, cada corte, cada cor escreve silenciosamente a narrativa, contribuindo para a construção de personagens, mundos e significados.

