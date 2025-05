Alerta pop up. O melhor da moda espanhola invade Lisboa

Entre os dias 29 e 31 de maio, Lisboa recebe um evento que promete ser o ponto de encontro obrigatório para todas as amantes de moda, design e beleza com uma pitada de espírito mediterrânico. A Kenay Home, referência espanhola no universo da decoração e mobiliário, organiza a primeira Pop Up internacional - Kenay & Co - e escolheu a sua loja lisboeta, situada numa das zonas mais exclusivas da cidade, como o palco ideal para este tributo ao talento feminino e ao estilo Made in Spain.

Mais do que uma simples mostra de produtos, o Kenay & Co é uma celebração do talento e da criatividade de mulheres empreendedoras que criaram marcas com identidade, propósito e estética inconfundível. O evento traz para Lisboa algumas das mais apaixonantes etiquetas espanholas fundadas por mulheres, cada uma com uma história para contar - e para vestir.

“Queremos dar visibilidade e apoiar empreendedoras com marcas Made in Spain”, sublinha Sara Valverde em comunicado, responsável de comunicação da Kenay Home. E esta visibilidade vem com estilo: do prêt-à-porter vibrante ao calçado sustentável, passando por acessórios artesanais e até moda infantil que combina ternura com sofisticação.

Na pop-up é possível conhecer de perto a sofisticação boémia da Sophie + Lucie, marca criada pelas irmãs Sofía e Lucía, que traduzem a paixão pelo cinema, viagens e editoriais de moda em peças que são puro statement - perfeitas para quem adora tendências e cor.

Sophie + Lucie Foto: DR

Se o coração bate por calçado artesanal com consciência ambiental, a Micuir é imperdível. Fundada por Elena Peña, esta marca madrilena recupera o saber-fazer tradicional para criar sapatos sustentáveis, elegantes e feitos à mão.

Já a La Mansa leva o conceito de artesanato para outro nível. Com produção manual espalhada por comunidades de mais de 20 países, e com uma oficina própria em Ubrique, a marca entrega peças que respiram autenticidade e o melhor couro espanhol.

Para quem procura vestir os mais pequenos com charme e conforto, a Mi Canesú é uma verdadeira joia. Com coleções fabricadas em Espanha a partir de fibras naturais como algodão e linho, a marca apresenta propostas para crianças dos 0 aos 12 - e até para pais que gostam de coordenar com os filhos.

Se é fã de carteiras com atitude, vai adorar a Olivia Mareque. Criada por Leire e Cynthia, esta marca propõe acessórios vibrantes, com design ousado e aquele toque divertido que transforma qualquer outfit.

Olivia Mareque Foto: DR

E como o verão está à porta, não podia faltar uma marca de beachwear com alma solarenga: a Robin traz-nos a energia fresca de Barcelona com biquínis e fatos de banho que misturam qualidade, cor e boas vibrações. Ideal para quem já está em modo escapadinha à beira-mar.

Durante o evento, é também possível conhecer em primeira mão a nova coleção da Kenay Home, que une funcionalidade com estética acolhedora e contemporânea. Uma oportunidade perfeita para quem anda à procura de dar um refresh à casa nesta primavera, com peças que traduzem as tendências de decoração mais quentes do momento.

Quando? Dias 29 (das 15h30 às 19h30), 30 e 31 (das 10h30 às 19h30). Onde? Kenay Home - Rua Rodrigues de Sampaio, 111, Lisboa.