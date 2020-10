Chegou a primeira coleção de lingerie da Zara

Para este outono/inverno, a Zara lança uma nova coleção de lingerie. Esta inspira-se na delicadeza e feminilidade, com peças centradas na intimidade, com o tema "The female gaze", que veio dar o nome à coleção.

Nesta primeira coleção de lingerie a marca quis explorar a feminilidade através da lingerie, mas também com o lançamento de algumas peças para o "quotidiano". Na coleção incluem-se peças como cuecas, sutiãs, pijamas de seda, roupões, máscaras para dormir, mas também outras para usar no dia a dia como as t-shirts, as saias, as peças em malha, as meias de caxemira ou cachecóis, dentro dos acessórios.

Esta linha da Zara expressa a sensualidade cruzada com o conforto, com materiais "luxuosos", expressos "através de tecidos premium", como se lê no comunicado, ou seja, feitas ao pormenor com seda, alpaca, lã, algodão ou tule.

Os tons ajustam-se às peças: o preto, o bege, o cinzento-prateado, o rosa e os castanhos predominam.

A campanha foi fotografada por Annemarieke Van Drimmelen, que com a campanha visual quis transmitir os sentimentos e inspirações desta coleção, através de retratos de várias mulheres.

Veja abaixo algumas fotografias da campanha.