A versão low-cost da carteira mais desejada que Carrie Bradshaw usa

No terceiro episódio de And Just Like That... Carrie Bradshaw reencontra um item há muito perdido do seu guarda-roupa dos anos 90, que protagonizou um momento dramático na série O Sexo e a Cidade: a sua carteira Fendi Baguette. Explicamos.

Fendi Baguette, Fendi

Quando Carrie se perde perto da rua de Houston, no episódio What Goes Around Comes Around, e vai pedir informações a um homem, ela acaba com uma arma apontada ao peito. A primeira coisa que o assaltante pede? A sua carteira de lantejoulas roxa, uma icónica Fendi Baguette que tem sido reinventada ao longo dos anos.

"Dê-me sua bolsa", diz o ladrão, ao que ela responde: "É uma Baguette". O homem acaba por fugir com a bolsa, algumas joias e as sandálias Manolo Blahnik favoritas de Carrie. Lançada em 1997, a Fendi Baguette tornou-se logo um fenómeno, muito em parte graças a este e outros momentos na série, e a atriz chegou a protagonizar um vídeo comercial para a marca.



Parece que a icónica carteira está de volta. E que a Parfois tem uma semelhante, que pode encontrar aqui. Obrigada, e de nada.