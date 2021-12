O shopping que vai salvar o Natal de toda a família

Mãe - Camisola, €295, By Malene Birger.

5 de 54 Mãe - Camisola, €295, By Malene Birger.

Pai - Relógio Black Bay Ceramic com duas braceletes em pele e borracha e em tecido, €4.550, Tudor.

7 de 54 Pai - Relógio Black Bay Ceramic com duas braceletes em pele e borracha e em tecido, €4.550, Tudor.

Pai - Livro The Star Wars Archives 1977–1983 vol I, €150, Taschen.

8 de 54 Pai - Livro The Star Wars Archives 1977–1983 vol I, €150, Taschen.

Pai - Conjunto de vinhos Terroir Blend Reserva 2019 2 garrafas, €33, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

9 de 54 Pai - Conjunto de vinhos Terroir Blend Reserva 2019 2 garrafas, €33, Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo.

Avó - Vela em aromatizada em porcelana pintada à mão, €235, Cabinet of Curiosities by Gracinha Viterbo.

13 de 54 Avó - Vela em aromatizada em porcelana pintada à mão, €235, Cabinet of Curiosities by Gracinha Viterbo.

Avó - Colar solidário La Loba, €80, Raquel Poço. 10 % do valor desta peça irá contribuir para ajudar mulheres da Casa Abrigo Teresa Morais.

14 de 54 Avó - Colar solidário La Loba, €80, Raquel Poço. 10 % do valor desta peça irá contribuir para ajudar mulheres da Casa Abrigo Teresa Morais.

Namorada - Anel Triple Spiral em liga com revestimento de ouro rosa e zircónias, €149, Pandora.

22 de 54 Namorada - Anel Triple Spiral em liga com revestimento de ouro rosa e zircónias, €149, Pandora.

Namorada - Vestido, €400, Self Portrait em Mytheresa.com

24 de 54 Namorada - Vestido, €400, Self Portrait em Mytheresa.com