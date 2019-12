20 anos contados em segundos com o Chanel J12

Na Casa Chanel, os ícones e os códigos de identidade da marca são como um abecedário constantemente reinventado e conjugado para escrever cada nova coleção e cada capítulo da história da marca. No entanto, é curioso constatar que um dos ícones que tanto sucesso fez nos últimos 20 anos não tenha sido criado por Mademoiselle Gabrielle Chanel, nem tão-pouco por Karl Lagerfeld, mas sim por Jacques Helleu (Paris, 1938 - 2007), que começou a trabalhar na Maison Chanel aos 18 anos e que durante mais de quatro décadas foi o diretor artístico da marca e o responsável por memoráveis campanhas publicitárias. Foi ele quem, em busca de um relógio totalmente preto para si próprio, se lançou no desafio de criar uma peça à medida do seu desejo.

A inspiração surgiu de dois mundos que admirava, os automóveis de corrida e as regatas de barcos, e o look total em preto foi conseguido com cerâmica, um material que se tornou tendência na relojoaria com o lançamento desta criação. O resultado foi um relógio desportivo e de design intemporal, o J12, que chegou ao mercado no ano 2000 como proposta feminina e que esteve esgotado durante meses. Em 2003, foi criada e versão em branco.

Volvidos 20 anos, a Chanel celebra o seu relógio mais icónico com um look renovado. Arnaud Chastaingt, diretor do estúdio de criação de relógios da Chanel, redesenhou o J12 sem lhe tirar a identidade. O criador, que antes de chegar à Chanel, em 2013, esteve 10 anos a desenhar relógios na Cartier, afirma que fez um trabalho de cirurgião, otimizando os pontos fortes e apagando os fracos. Para aumentar o mostrador, as 30 ranhuras que o envolviam passam agora a ser 40. A espessura da caixa foi aumentada enquanto a largura da coroa foi diminuída, mas o perfil foi arredondado para que as alterações não ressaltem. O novo calibre 12.1 foi especialmente desenvolvido pela manufatura suíça Kenissi Manufacture e é um cronómetro certificado pela COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). O mecanismo pode ser apreciado na parte de trás do relógio. Os números foram redesenhados e a expressão Swiss Made foi acrescentada no mostrador. A bracelete foi subtilmente mudada com mais elos, que acentuam a ilusão de ótica de uma espessura muito fina.

O lançamento do novo J12 é acompanhado de uma campanha em que nove mulheres carismáticas e de diferentes gerações falam sobre os segundos que mudaram as suas vidas. Ali MacGraw, Claudia Schiffer, Lily-Rose Depp, Anna Mouglalis, Carole Bouquet, Keira Knightley, Liu Wen, Naomi Campbell e Vanessa Paradis são as amigas da marca que se juntam a esta celebração. Porque a vida é uma sucessão de momentos e muitos deles são marcantes.

A carregar o vídeo ... 20 anos contados em segundos com o Chanel J12 - Claudia Schiffer