Fashion Film Festival: o evento que premeia os melhores filmes de Moda está de volta

Já são nove as edições do Fashion Film Festival, único do género em Portugal e com o objetivo de pôr em relevo o filme de Moda, destacando os melhores trabalhos dos criadores da indústria desta área e do audiovisual. Este ano, o palco do Teatro Jordão, em Guimarães, será da apresentadora Catarina Miranda e da violinista IAN, que irão sem dúvida fazer do festival um evento memorável.

Entre as dezenas de filmes inscritos estão realizadores e marcas europeias, americanas e asiáticas, dando um total de 120 inscrições e uma mão cheia de categorias - Filmes de Moda Nacionais de Autor Independentes, de Marca, de Têxteis Técnicos, de Alive Mobile, Filmes de Moda Internacionais e ainda a categoria dos Têxteis Lar. O vencedor de Melhor Filme na categoria FFF T Jornal (atribuído pelo público) será igualmente revelado na cerimónia de entrega de prémios.

Parfois, Piupiuchick e Latitid são algumas das marcas nacionais que disputam os prémios de Melhor Filme, Melhor realização e Melhor Fotografia na Categoria de Filmes de Moda de Marca; enquanto Ray-Ban e The North Face concorrem entre os Filmes de Moda Internacionais.

A avaliação das obras esteve a cargo de um corpo de júris especializados nas áreas da comunicação, da moda e do audiovisual: Imanol Ruiz de Lara, realizador espanhol de renome; Kenton Thatcher, fotógrafo e embaixador da Sony; Maria Gambina e Anabela Baldaque, nomes incontornáveis do design de Moda; Begoña Pascual, consultora; Marta Mota Prego, arquiteta; Braz Costa, engenheiro; Márcio Simões, também realizador; e Maria João Vieira Pinto, diretora da revista Marketeer.