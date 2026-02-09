O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

10 joias que gostávamos mesmo de receber este Dia de São Valentim

Os presentes não ficam apenas no amor romântico. Celebramos as amizades que nos acompanham, os laços que escolhemos e todas as formas de amor que fazem parte da nossa vida.

Naomi Campbell e Kate Moss
Naomi Campbell e Kate Moss Foto: Getty Images
09 de fevereiro de 2026 às 12:01 Safiya Ayoob

O Dia de São Valentim costuma celebrar o amor romântico, mas o amor não se esgota numa relação a dois. Está também nas amizades que nos acompanham, no apoio diário e nas pessoas que fazem parte da nossa história. Por isso, para esta data, propomos um novo olhar: peças pensadas para ir além do romance. Joias que podem ser oferecidas a quem escolhemos todos os dias - amigas, irmãs, mães ou alguém especial, como nós mesmas. 

Swarovski, Idyllia drop earrings, €230
Foto: DR
1 de 10 / Swarovski, Idyllia drop earrings, €230
Beatriz Jardinha, Emma ring, €110
Foto: DR
2 de 10 / Beatriz Jardinha, Emma ring, €110
PDPAOLA, Twist hoops, €260
Foto: DR
3 de 10 / PDPAOLA, Twist hoops, €260
Pandora, Anel Pequeno Coração com forma orgânica, €49
Foto: DR
4 de 10 / Pandora, Anel Pequeno Coração com forma orgânica, €49
Eugénio Campos, Colar Coeur, €97,90
Foto: DR
5 de 10 / Eugénio Campos, Colar Coeur, €97,90
Joalharia do Carmo, Pendente Coração Pequeno, €150,41
Foto: DR
6 de 10 / Joalharia do Carmo, Pendente Coração Pequeno, €150,41
Tous, Brincos dupla argola bicolor motivo coração Flechazo, €199
Foto: DR
7 de 10 / Tous, Brincos dupla argola bicolor motivo coração Flechazo, €199
Portugal Jewels, Anel Corações em Prata Dourada, €69
Foto: DR
8 de 10 / Portugal Jewels, Anel Corações em Prata Dourada, €69
Juliana Bezerra, Consuelo Colar, €116
Foto: DR
9 de 10 / Juliana Bezerra, Consuelo Colar, €116
ONE, Escrava One Dazzle, €45
Foto: DR
10 de 10 / ONE, Escrava One Dazzle, €45
