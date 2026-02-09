10 joias que gostávamos mesmo de receber este Dia de São Valentim
Os presentes não ficam apenas no amor romântico. Celebramos as amizades que nos acompanham, os laços que escolhemos e todas as formas de amor que fazem parte da nossa vida.
O Dia de São Valentim costuma celebrar o amor romântico, mas o amor não se esgota numa relação a dois. Está também nas amizades que nos acompanham, no apoio diário e nas pessoas que fazem parte da nossa história. Por isso, para esta data, propomos um novo olhar: peças pensadas para ir além do romance. Joias que podem ser oferecidas a quem escolhemos todos os dias - amigas, irmãs, mães ou alguém especial, como nós mesmas.
