Vans homenageia Frida Kahlo em nova coleção

Ícone feminino da pintura, Frida Kahlo tornou-se conhecida pelo seu talento, mas também por abordar questões de identidade, género, raça e classes sociais. Foi a pensar nisso que a Vans, marca que celebra a arte e o compromisso com o não-conformismo, imaginou uma coleção exclusiva em tributo à artista.

A coleção Vault by Vans x Frida Kahlo traz, assim, uma amostra da obra da pintora, a começar pelo seu autorretrato impresso no modelo OG Sk8-Hi LX. Já o OG Authentic LX conta agora com um padrão total em melancia e novos detalhes aplicados e o OG Slip-On LX ganhou as linhas e as cores principais do quadro ‘Autorretrato com Colar de Espinhos e Beija-flor’ de 1940. Os ténis estarão disponíveis nas lojas a partir de 29 de junho.