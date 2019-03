13 ícones bissexuais (quase) apagados da história

Alguns falavam abertamente sobre isso, outros apenas foram descobertos após a sua morte, mas todos tiveram experiências bissexuais. Nesta lista sublinhamos os mais célebres.

Greta Garbo

A atriz de filmes mudos e nomeada quatro vezes pela Academia, era notoriamente privada quanto às suas relações. Mas é conhecido, atualmente, que Garbo manteve tanto relações com homens como mulheres, que contam com nomes como Louise Brooks e a escritora Mercedes de Acosta.

Com o frenesim gerado pelo filme Bohemian Rhapsody , os Queen e Freddie Mercury voltaram ao centro das atenções. Porém, e apesar de nunca ter admitido a sua homossexualide, Mercury é um símbolo do bi-erase, em que a bissexualidade é omitida para dar ênfase a um dos rótulos – neste caso, à homossexualidade de Mercury.Casada quatro vezes e com quatro filhos, Joan Crawfod foi uma das actrizes mais emblemáticas das décadas de 30 e 40. Segundo a sua filha Christina, que escreveu o livro Mommie Dearest, a familia sempre soube da bissexualidade da mãe. "Eu era muito pequena, mas sempre soube que sim, que estavam juntas. Naquela época, as pessoas não saíam do armário. Simplesmente se sabia, mas não era de domínio público." Aqui, fala sobre a relação com Joy Behar. Especula-se ainda que Crawford tivera relações homossexuais com Marlyn Monroe e Greta Garbo.A cantora de jazz manteve relações tanto com homens como mulheres. A mais conhecida é com a atriz Tallulah Bankhead. Foi Bankhead que falou com um amigo do pai, e diretor do FBI em 1949, para libertar Billie da prisão depois de ter sido detida por posse de ópio. No entanto, afastaram-se quando Tallulah ameaçou processar Billie por esta a mencionar na sua autobiografia. No livro, a atriz acabou por ser referida como "uma amiga que às vezes vinha a minha casa comer esparguete".O ator que protagonizou mais de 60 filmes teve uma vida muito promíscua para a sua época. Para além de ator, seria gigolô tanto de homens como mulheres da alta sociedade, e a sua bissexualidade era notória na indústria. Casado cinco vezes e com uma filha, manteve alguns relacionamentos homossexuais, como com o ator Randolph Scott e com o figurino Orry-Kelly.Conhecido quebra-corações, Marlon Brando falava assumidamente de ter relações tanto com homens como mulheres. O biógrafo Darwin Porter afirmou que o seu grande amor tinha sido o amigo Wally Cox, um amor da juventude de Brando. O ator manteve as cinzas do amigo durante mais de trinta anos, e quando morreu, as suas cinzas foram misturadas. Brando confessou que se Cox fosse do sexo oposto teriam casado e que nunca nenhuma mulher o tinha feito tão feliz.A dançarina franco-americana não tinha vergonha em falar publicamente, e na década de 1920, sobre a sua bissexualidade. Teve dois filhos fora de casamento e terá mantido relações amorosas com a ativista dos direitos das mulheres Lina Poletti, com a atriz Eleonora Duse e com a poeta Mercedes da Costa, para além das várias relações que teve com homens. ex-primeira-dama norte americana era ativista dos direitos dos negros e das mulheres, teve importantes cargos políticos para lá das suas responsabilidades como primeira-dama, e as suas ações perduraram mesmo depois da presidência do seu marido terminar. Especula-se que manteve uma relação amorosa com a jornalista Lorena Hickok, que deixou o seu empego para trabalhar mais próxima da casa branca e de Eleanor.A estrela de filmes mudos considerava-se uma mulher liberada para a sua altura. Teve dois casamentos e inúmeros casos. Brooks gostava que especulassem sobre a sua sexualidade e admitiu algumas experiências lésbicas, tal como o assumido one night stand com a atriz Greta Garbo.A famosa atriz americana que se caso jovem e nunca teve filhos, era descrita como um espirito livre e liberal, e Scotty Moore escreveu no seu memoir que Hepburn teve relações com mais de 100 mulheres, mesmo durante o seu relacionamento de 27 anos com Spencer Tracy. escritora britânica esteve casada durante anos com Leonard Woolf, e conheceu a autora Vita Sackville-West enquanto mulher casada. Vita também era casada, mas tanto ela como o marido eram assumidamente bissexuais. As escritoras tiveram um caso do conhecimento dos seus maridos que não se opuseram. O romance de Woolf Orlando é uma homenagem a Vita, e o filho de Vita declarou que o livro "é a mais longa e bonita carta de amor da literatura".Para além do seu trabalho na indústria do cinema e da dança, Baker é conhecida por ter passado informação sobre as tropas alemãs a França durante a II Guerra Mundial. Publicamente bissexual, o seu caso mais conhecido é com Frida Kahlo e manteve inúmeras parceiras sexuais, mesmo durante os seus quatro casamentos. autor britânico foi casado e teve dois filhos, mas isso não o impediu de manter diversas relações com homens. Há quem especule que era um homossexual reprimido e outros consideram-no bissexual. Entre as suas relações com homens, a mais conhecida foi com Lord Alfred Douglas.