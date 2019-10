Valentim Quaresma e o manifesto intemporal

Conhecido pela exuberância das suas peças de joalharia, Valentim Quaresma regressou à ModaLisboa com uma mensagem de criatividade e originalidade. O designer que trabalhou durante 22 anos com Ana Salazar, apresentou Manifesto, uma coleção que se mantém fiel ao seu carácter futurista. Um desfile onde imperou uma vez mais a riqueza dos materiais, que se destacam entre as cores sóbrias características do seu trabalho. À semelhança de outras colecções, este Manifesto procura derrubar as barreiras construídas por nós ao longo da história, de modo a poder pensar no futuro.

Apesar da sobriedade na cor, continuaram a ser desafiadas silhuetas e tecidos dentro do espírito militar numa afirmação orgânica entre máquinas. Todas as peças unem apontamentos de eras passadas e futuras, reminiscente de toda a história humana, mas também da intemporalidade.





Os cabelos das modelos femininas conseguiram manter-se "discretos", conferindo todo o protagonismo às peças de Valentim Quaresma . A influência militar foi um ponto de encontro do designer entre o local onde a coleção foi criada (Palácio da Ajuda) e o lugar onde foi apresentada (Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército).