A nova loja da Massimo Dutti tem três pisos e fica na histórica Avenida da Liberdade, em Lisboa, e com ela um novo conceito de compras. Instalada num antigo edifício histórico da cidade, tem mais ar de casa do que loja e é precisamente isso que torna o ambiente tão agradável e a experiência de compra tão diferente.

No piso térreo, assim que se entra, todo o andar apresenta a coleção Women. No andar de baixo, no piso -1, também encontramos parte da coleção feminina e a nova linha de perfumaria com as seis novas fragrâncias lançadas pela marca, dispostas na antiga cozinha da casa. O piso 1 dividi-se entre as propostas masculinas, a área exclusiva de Personal Tailoring, uma sala de acessórios e sapatos e uma colaboração com a prestigiada editora alemã Taschen, com uma pequena livraria com títulos de moda e design à venda.

A Massimo Dutti confiou o projeto de design de interiores ao célebre arquiteto espanhol Lázaro Rosa-Violán, o estúdio Anoche Iluminación Arquitectónica desenhou a iluminação e Jesús Moraime ficou encarregado do projeto de paisagismo. Em entrevista à Máxima, Lázaro explica que a ideia foi "devolver esta imponente casa aos seus melhores momentos. Os objetos que lá estão evocam memórias, como se fosse objetos esquecidos pelos antigos habitantes do palácio."

Da arquitetura à decoração, todos os pormenores surpreendem, como as referências da Sala Moçambique, ou o espaço da caixa, com papéis de parede asiáticos e toques orientais. Mas também há um cantinho português especial. "Nós trabalhamos a cortiça de uma maneira incomum; inovadora, como uma verdadeira madeira nobre. Ela aumenta a qualidade do espaço, melhora a qualidade do produto em exposição e, ao mesmo tempo, alcança uma ligação clara com a cultura local. É difícil conseguir tanto com um recurso tão simples. Há outras salas que também são fantásticas, mas este foi o nosso capricho", partilha o arquiteto designer.

O design da iluminação da loja levou em conta as características do edifício. "Eles mantiveram o caráter de casa e, como nas habitações, há cortinados. Aproveitei-os para controlar a luz natural. Portanto, a cor e a quantidade de luz que está dentro foi calculada para que funcione bem de dia, com os cortinados, e também de noite, sem a luz que vem de fora", explica-nos Jordi Ballesta, engenheiro técnico e designer de luz da Anoche. "Há um LED que nos permite distinguir perfeitamente[as tonalidades mais parecidas e complicadas de ver], como o azul-marinho do preto, os tons de cinza e os vermelhos escuros. E num plano B estão os brancos. Se der uma volta pela loja e pegar nas camisas brancas, verás que são brancas, não são amareladas ou creme."

Loja ecoeficiente

Os sistemas de otimização de iluminação do mobiliário e o uso exclusivo de lâmpadas com tecnologia LED, além da iluminação da loja em função do horário e das tarefas previstas ou o acendimento automático por deteção de presença nas zonas de trabalho são exemplos das medidas de ecoeficiência adotadas. A climatização e a ventilação dispõem de tecnologia inverter, capaz de regular o índice de carga em função da exigência frio-calor, adaptando o consumo às necessidades. O resultado é uma redução de 30% no consumo de energia elétrica e de 40% de água em comparação com os consumos de uma loja tradicional.

Passe pelo jardim interior

Depois ou durante as compras, aproveite um momento no pátio interior para apreciar o lindíssimo trabalho do conceituado arquitecto paisagista espanhol Jesús Moraime."Pensámos num arco-íris, que se vê muito bem das janelas superiores, e que mistura diferentes texturas, remetendo para os tecidos das peças de roupa", explica-nos enquanto aponta para as diferentes espécies de plantas que usou no jardim.

O antigo abriga o novo

Não se deixa enganar pela história deste palacete. Na nova loja da Massimo Dutti, os serviços personalizados das equipas de atendimento unem-se às novas tecnologias, como o Magic Mirror, um espelho inteligente com o qual o cliente pode interagir, inspirando-se nas últimas coleções ou navegando pelos lookbooks da marca. Pode também aproximar a peça e aceder à informação de qualquer artigo, como tamanho, cor e composição. O código de barras permite que o cliente possa lê-lo através da app da marca e adicioná-lo ao cesto de compras. Nesta loja também há provadores interativos. Quando o cliente entra, a informação sobre as peças é automaticamente digitalizada e exibida no ecrã tátil, onde é possível consultar os seus dados, solicitar um tamanho diferente ou ver as sugestões de artigos complementares ou substitutos aos selecionados.

Outra novidade é o Scan & Shop, no qual pode localizar os produtos que pretender e, a partir da app, digitalizar a respectiva informação e efetuar a compra online. O Scan & Shop não elimina a função Click & Collect, onde os clientes podem reservar artigos a partir da app e levantá-los na loja pretendida. Todos os funcionários também contam com dispositivos móveis para que, caso não consiga, possa solicitar ajuda e adquirir um artigo online a partir da própria loja, recebendo o pedido em casa nas 48 horas seguintes.

A nova Massimo Dutti está aberta todos os dias, das 10h às 20h, na Avenida da Liberdade 193, Lisboa.