Com tonalidades selecionadas pela conhecida maquilhadora Pat McGrath, habitual colaboradora da Vogue inglesa e de marcas como a Christian Dior ou a Maison Margiela, a nova coleção de batons da Zara inspira-se na campanha da marca para este inverno.

Os batons podem ser adquiridos individualmente ou num conjunto exclusivo e dividem-se entre as texturas matte e líquidas. Tal como o nome indica, os Ultimatte (€12,95) são então 12 batons matte, aveludados, de alta pigmentação e com um packaging que lembra os rolos fotográficos de 35mm, inspirados no trabalho fotográfico da campanha. Leves, confortáveis e com uma cobertura total, prometem não secar os lábios. As mesmas tonalidades vêm ainda em batons líquidos, também estes com efeito matte (€7,95). Pode ainda adquirir o conjunto Ultimatte Trio (€19,95), um kit escolhido pela própria Pat McGrath, que inclui um batom matte num tom nude ligeiramente rosado, o Hi Matte, batom líquido ultra matte e ainda o contorno de lábios Line It Up.

A coleção estará disponível no site a partir do dia 5 de dezembro.