Uma carteira para salvar o Louvre

Além de fundador e designer datambém é diretor criativo das coleções masculinas da Louis Vuitton, DJ, empresário e filantropo. Não é por isso de estranhar que se tenha aliado a uma iniciativa artística que visa angariar dinheiro para apoiar as obras de construção do, o novo espaço de educação artística e cultural doque deverá inaugurar no outono de 2021. Aliás, pelas suas criações de moda sabemos que o Renascimento é uma das suas épocas preferidas ao nível de inspiração artística.Com o Louvre novamente fechado como parte do segundo confinamento em França, o museu mais popular do mundo está a perder receitas sem precedentes. Nunca houve um momento tão importante para ajudar o Louvre a manter a arte acessível. Por isso, em parceria com a for Bid for the Louvre, da leiloeira Christie's, Virgil vai leiloar esta edição muito especial da sua já icónica carteira da Off-White, a Jitney 2.8, lançada em 2019. Não é a primeira vez que o designer homenageia o museu, já que no ano passado lançou a, uma coleção cápsula que prestou homenagem a Leonardo da Vinci.O leilão será realizado na plataforma online da Christie's de 1 a 15 de dezembro. Outros leilões desta iniciativa incluem uma pulseira Panthère da Cartier, uma visita aos famosos telhados do museu, e uma visita privada à sala onde está Mona Lisa, de Da Vinci.