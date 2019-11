Susana Bettencourt e Ana Guiomar aliam-se pela saúde mental

Apresentada durante a 45ª edição do Portugal Fashion a coleção "Saving Lives Changing Lives", rapidamente captou a atenção do público pelo design futurista e complexo, imagem de marca de Susana Bettencourt. Com o principal objectivo de chamar à atenção para os números alarmantes de depressão e suicídio em Portugal, a atriz Ana Guiomar juntou-se à designer açoriana, especializada em malhas, para ser o rosto desta coleção, composta por nove peças de malha que captam a temática da saúde mental e a depressão.

Por cada peça vendida, cujos preços variam entre os €50 e os €100, €25 reverterão para a Fundação ATA (Associação Telefone da Amizade), que apoia vítimas de depressão e ansiedade, sendo Portugal o 4º país da Europa com mais casos de depressão, com 43% da população a utilizar antidepressivos ou ansiolíticos. A coleção encontra-se disponível online em www.susanabettencourt.com