Romantismo do século XIX na coleção de inverno da Valentino

Pierpaolo Piccioli tem-nos habituado a desfiles deslumbrantes coleção após coleção e para este inverno, a Valentino inspirou-se no romantismo do século XIX para imaginar peças de uma beleza inquestionavelmente intemporal. "Sinto que as pessoas estão à procura de emoções e sonhos, mas não sonhos distantes", resumiu o designer à Vogue norte-americana antes do desfile.

Versos românticos foram bordados nas peças com o objetivo de espalhar o gosto pela poesia. Vimos ainda elegantes casacos, vestidos em tule e muitos coordenados pensados para uma faixa etária mais jovem como túnicas e casacos curtos que mostraram o lado mais versátil e intemporal da Valentino.





Veja naacima alguns looks da coleção.