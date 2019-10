Ricardo Preto pediu-nos para sermos menos quadrados

O atual diretor criativo da Rustan’s Commercial Corporation transformou as suas novas propostas para a primavera-verão do próximo ano um desafio das formas. Através de peças marcantes mas sofisticadas emergiu uma coleção adaptada à mulher contemporânea, que não tem medo de se reinventar. As silhuetas estruturadas e assimétricas formaram uma abordagem visualmente apelativa, complementada por tons como o amarelo metalizado ou o bordeaux. Assim cada peça forma um look dinâmico e original que nos obriga a ver além do nosso quadradinho.