O início de um novo ano é sempre um momento de resoluções e ir mais ao ginásio costuma ser uma delas.A pensar nessa resolução, a Primark lançou uma linha de workout para a primavera/verão que promete dar-nos um incentivo extra para (re)começar a fazer exercício quer em outdoorou em indoor. A marca apostou em materiais versáteis como malhas suaves, mais confortáveis e com maior durabilidade. A marca apostou em materiais versáteis como malhas suaves, mais confortáveis e com maior durabilidade.

Uma das peças-chave da coleção são as sweatshirts com forros aconchegantes, mas também há leggings que prometem um efeito refirmante, soutiens de desporto com melhor suporte e acabamentos à prova de água.

Os tons eleitos escolhidos são os tons pastel e os corais, mas também surgem peças em tons neutros ou metalizados.