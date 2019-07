Polo Ralph Lauren abre a sua primeira loja em Portugal

Fundada há mais de 50 anos pelo criador homónimo, a Ralph Lauren é um dos nomes fortes da moda norte-americana, reunindo pronto-a-vestir e acessórios, mas também fragrâncias e peças para a casa, entre várias linhas e submarcas. Entre elas, está a Polo Ralph Lauren, que acaba de inaugurar a sua primeira loja em Portugal, no Centro Comercial Amoreiras Shopping, em Lisboa.

São mais de 150 metros quadrados que reúnem as coleções femininas e masculinas da marca o lado mais clássico do preppy norte-americana misturado com detalhes irreverentes e sempre coloridos. Um espírito que também se reflecte no design da loja, onde tanto vemos elementos mais desportivos como peças de inspiração vintage.

A loja está aberta de segunda-feira ao domingo, das 10h às 23h.