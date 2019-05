A Plus Fashion é uma organização que se dedica ao segmento das peças de roupa de tamanhos grandes, e que pretende captar a atenção dos diversos agentes nacionais e de novos clientes, dando-lhes a conhecer a existência deste mercado em Portugal.





A iniciativa contará com expositores de várias marcas portuguesas que se dedicam exclusivamente à criação de peças com tamanhos acima do XL, tais como a Bra & Company, Maggnifica, Atractiva Moda XL, The Curve Shop. Haverá ainda um showcase para mostrar como uma mesma peça se veste em modelos magros e plus size.Nos dos dias, a organização recebe a modelo plus size brasileiraque, juntamente, com a portuguesa,, são as embaixadoras desta primeira edição. Ambas têm experiência no mundo da moda e foram convidadas as partilharem como modelos plus size numa indústria que ainda celebra ideais de beleza muito rígidos.Maria Inês Peixoto, de 35 anos, tornou-se modelo em 2011, quando ganhou um concurso organizado pela marca La Redoute. Desde então, já participou em desfiles e já fotografou para várias marcas. Mayara Russi, de 29 anos, nasceu em São Paulo e foi uma das primeiras modelos pluz size a desfilar no São Paulo Fashion Week. É ainda embaixadora digital da L'Oréal.