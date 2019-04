Paloma Elsesser em exclusivo para a ‘Máxima’

Paloma Elsesser é um das poucas modelos plus size, junto com Ashley Graham ou Iskra Lawrence, que conseguiu de facto quebrar a grande barreira dos estereótipos e ser relevante na indústria da moda. Hoje, a jovem britânica trabalha com grandes marcas e está nas capas das grandes revistas. É uma supermodelo.

Seu último trabalho foi na nova campanha primavera-verão 2019 da linha Violeta by Mango, ao lado da espanhola Lorena Durán e da holandesa Iza IJzerman. A propósito da campanha da gama de tamanhos até o número 54 da marca espanhola, entrevistamos, em exclusivo, a modelo. Paloma contou-nos porque inclusão e a representatividade importam, como reagiu ao receber o convite da maquilhadora profissional Pat McGrath e, claro, porque Lisboa está na sua bucketlist.

A Paloma cresceu em Los Angeles e depois mudou-se para Nova Iorque para estudar na The New School for Psychology and Literature. Então nunca planeou ser uma modelo? Como tudo isso aconteceu?

Sim, foi isso mesmo. Eu não pretendia ser uma modelo, mas sempre quis conectar-me com pessoas num nível emocional real, o que a vida de modelo me deu espaço para fazer. Eu tive um amigo que trabalhou numa revista que disse: "a indústria está mudando, deixe-me arranjá-la algumas reuniões". Todos disseram que não no início, mas eu permaneci autêntica e, eventualmente, as pessoas compreenderam.

Pat McGrath convidou-a para ser a estrela do lançamento da sua linha de beleza homónima. Como você reagiu?

Eu fiquei tão honrada! Eu não pude acreditar. Ela me levou à Paris pela primeira vez na minha vida adulta, ela foi a primeira pessoa a REALMENTE acreditar em mim.

Você usa o Instagram para falar sobre tudo, especialmente imagem corporal e saúde mental. Você sente uma responsabilidade como modelo e influenciadora de ajudar os outros?

Eu não diria que sinto uma responsabilidade, mas acontece naturalmente, visto que sou muito vulnerável e minha intenção final é criar consolação para as pessoas.

Linhas de moda como a Violeta by Mango ajudam as mulheres de que maneiras?

A Violeta ajuda as mulheres ao fornecer roupas que as mulheres querem mesmo usar, não apenas porque elas cabem. Quando uma marca faz roupas modernas e relevantes às suas contrapartidas de tamanho menor, ela permite que mulheres de todas as formas e tamanhos tenham a oportunidade de se expressar através da moda.

A locação da nova coleção Violeta by Mango foi na Cartagena das Índias, Colômbia. O vídeo parece muito divertido. Do que mais gostou?

O lugar era incrível. Cartagena é rica em cultura e cor. Eu me senti tão sortuda por ser fotografada lá. Eu amei mais as pessoas, todo mundo era incrivelmente amigável e bonito!

Paloma Elsesser, Lorena Durán e Iza IJzerman juntas para a Violeta by Mango



Se tivesse que escolher apenas uma peça de toda coleção, qual seria?

O macacão verde – fácil e eu amo a cor!!

Você já esteve em Portugal?

Eu não, mas sonho com isto. Eu já ouvi coisas incríveis. Lisboa parece tão gira.

Macacão, €49,99, Mango