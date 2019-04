Paloma Elsesser, Lorena Durán e Iza IJzerman juntas para a Violeta by Mango

Tons vivos e cheios de luz refletem o ambiente tropical colombiano. Para a nova campanha primavera-verão 2019 da linha Violeta by Mango, a marca uniu três nomes que simbolizam a maior diversidade da moda: a britânica Paloma Elsesser, a espanhola Lorena Durán e a holandesa Iza IJzerman. A campanha da gama de tamanhos até o número 54 da marca espanhola foi captada pelo fotógrafo Bill Gentle em Cartagena das Índias, Colômbia.

As modelos protagonizam um editorial descontraído e com o típico ritmo animado característico das Caraíbas, usando vestidos fluidos, cores vibrantes ou padrões florais. O resultado pode ser visto no vídeo acima e na fotogaleria em baixo. O espírito é jovem, atual e atrevido. Uma moda que traduz atitude e, acima de tudo, proclama a beleza sem barreiras, sem limites e, claro – como deve ser – com estilo próprio.

O lema da nova campanha mantém-se ‘I Am What I Am’, eixo central de uma mensagem de empoderamento da mulher criado pela Violeta by Mango. Esta máxima é uma continuação da mensagem da a campanha de outono-inverno 2018, protagonizada pela supermodelo Ashley Graham.