A Josefinas criou pela primeira vez uma linha de t-shirts cujas vendas revertem a favor das Casas de Abrigo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, instituições que acolhem mulheres vítimas de violência doméstica. É de notar que, só este ano, entre janeiro e fevereiro, já morreram dez mulheres vítimas deste crime em Portugal.

Tânia Antunes, da APAV, afirma que "o montante angariado pela venda de cada t-shirt destina-se a mulheres em perigo para que estas tenham acesso a necessidades básicas, como alimentação, apoios jurídicos, sociais e psicológicos durante um mês".

A linha Collections é composta por três modelos diferentes, todos com a assinatura da artista britânica Jacqueline Bissett, conhecida pelas suas criações para marcas como a Yves Saint Laurent, Louis Vuitton ou Givenchy. Sendo este um crime que na maioria dos casos acontece dentro de quatro paredes, as camisolas estão ilustradas as desculpas mais usadas pelas vítimas: "caí pelas escadas", "bati num armário", "fui contra uma porta".

As t-shirts da Collections custam €79 e estão disponíveis em exclusivo na loja online www.josefinas.com/pt/you-can-leave.