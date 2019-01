A Oysho apresentou a nova coleção para a primavera/verão 2019, que inclui as linhas de lingerie, homewear e desporto, nas Carpintarias de São Lázaro, no centro de Lisboa. Dos padrões florais aos tons nude, sem esquecer as combinações de cores inesperadas, a marca apostou na elegância e na simplicidade.

Na fotogaleria em cima pode ver alguns dos looks-chave da apresentação.