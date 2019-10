Os vestidos de noiva para este inverno

Veja mais detalhes no nosso Guia Casamentos

Aodo que se seria de esperar quando pensamos num típico, as tendências desta estação trazem-nos algunsao estilo de cada noiva, como é o caso das novas coleções deou. A reinterpretação dos clássicos é tendência e surge tanto nacomo nasreminiscentes dos vestidos do final do século passado. Estes ingredientes de umtambém tomam uma forma mais, dedicada à noiva moderna, como é o caso da nova coleção de. Independentemente do gosto da noiva, esta estação foca-se em modelos ecléticos, leves e sofisticados para o grande dia.