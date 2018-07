O que não pode faltar na bagagem para um destino de praia

Biquíni às bolinhas soutien, €17,99, cuecas, €15,99, Oysho | Jardineiras em ganga branca, €29,99, Mango | Óculos de sol retangulares Vogue x Gigi, €163,99, Vogue, asos.com | Fita de cabelo rosa, €5,95, El Corte Inglés | Tote bag de tecido com nós, €25,25, Zara | Colar com cato em prata, €35, choker em prata, €72, colar com chapinhas em prata, €66, Omnia | Alpercatas vegan, €34,93, antes €49,90, Paez