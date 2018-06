Ter um cabelo bonito e bem cuidado é meio caminho andado para elevar a confiança e a autoestima e no verão a proteção solar capilar é o ponto de partida para que tal aconteça. Por isso mesmo, reunimos alguns cuidados a ter com o nosso cabelo antes e depois da exposição ao sol.

Hidratação é a palavra de ordem. Embora seja fundamental manter o cabelo hidratado durante todo ano, é no verão que se intensificam as agressões externas. O salitre do mar, o cloro da piscina e os raios UV são os maiores inimigos dos nossos fios, principalmente para quem faz coloração. Durante a estação quente, "substitua o condicionador pela máscara para uma hidratação reforçada, antes e depois da exposição solar", sugere Isabel Ferreira, hairstylist há mais de 20 anos. Também é importante utilizar um champô e uma máscara específicos para combater os danos causados pelo sol.

Igualmente importante é a proteção, a chave para evitar a alteração da cor. Para usar e abusar, os sprays de proteção não só têm propriedades hidratantes como previnem a escamação do fio, o que mantém a cor mais bonita e brilhante. Isabel Ferreira aproveita para lembrar que a utilização de protetor solar capilar não é exclusiva para os dias de praia ou piscina: "Esquecemo-nos de que a radiação UV está em todo o lado, por isso, devemos usar proteção solar todos os dias."

Quando se trata de styling, evite os utensílios como os secadores e as placas durante estes meses. Reinvente os penteados e as rotinas ? por exemplo, para acordar com umas beach waves naturais, durma com o cabelo entrançado. Se não conseguir mesmo viver sem eles, é obrigatória a utilização de um bom protetor térmico, de modo a evitar a fragilização dos fios. Recordamos também a importância de evitar ao máximo prender o cabelo, uma vez que a pressão pode fragilizar os fios, tornando-os mais frágeis e quebradiços.

Quando o verão chega ao fim, a cabeleireira profissional aconselha cortar o cabelo, "mesmo que seja apenas as pontas, que ficam sempre mais estragadas".

