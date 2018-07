Sandálias sensação deste verão

Por Máxima, 11:19

Partindo da experiência viciante de conforto que esteve na origem da Havaianas, em 1962, e do ADN livre e descontraído que a carateriza, a marca apresenta uma coleção de sandálias que promete revolucionar guarda-roupas. As City Sandals trazem a brisa da praia para o meio da cidade com as sandálias mais urbanas de sempre, num leque de cores e modelos à altura dos melhores looks estivais. São a grande aposta da marca brasileira para o verão de 2018.

Concebida para a mulher cosmopolita que valoriza qualidade, design e materiais sofisticados, mas não dispensa a comodidade da icónica silhueta, esta coleção promete conquistar todas as portuguesas.

No verão citadino, troque as voltas ao dress code convencional: reduza os saltos, esqueça o tailleur, deixe as formalidades de lado, mas sempre com um toque de classe. Um par de sandálias Havaianas eleva o estilo de qualquer outfit na praia ou na cidade, no trabalho ou nas noites quentes de verão e transforma os passos em experiências únicas e inesquecíveis.

Quatro modelos para usar este verão

Agora já é possível viver a vida de sandália no pé.são os nomes mais quentes desta estação.

Os chinelos originais de enfiar o dedo chegaram, na estação passada, com um design muito elegante, com o salto subtil e a tira de couro ecológico. O modelo You Riviera regressa com novas cores, como o dourado e o prateado. São as sandálias que vai querer tratar por "tu" naqueles dias em que o programa se divide entre a praia e a cidade, num continuum de elegância.

As You Riviera Croco primam pela originalidade. A textura das tiras recorda a requintada pele de crocodilo, que se acende com cores fortes como o amarelo, o azul ou o vermelho. O logo metálico na lateral sublinha o charme da marca num modelo mais urbano.

De dia ou à noite, com um fato de banho ou um vestido, os apliques metálicos na tira central das You Riviera Maxi elevam qualquer visual. Romântica incurável? O cinza metálico e o rosa são as cores que não vai querer tirar dos pés.

Com o modelo You Belize chegam as primeiras sandálias da marca sem separação entre os dedos, graças à tira horizontal. Assumidamente trendy, são perfeitas para o escritório e a cidade, graças ao design moderno aliado à comodidade da sola em borracha e à alça de tornozelo ajustável. O salto ligeiramente elevado e a mistura de cores neutras e fluorescentes marcam pontos.

Saiba mais sobre a coleção da Havaianas para este verão, aqui.