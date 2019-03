O poder da cultura na nova campanha da Mango

Focada em lemas como "Vamos construir um futuro juntos", "Os nossos sonhos vão inspirar a cultura" e "Nós acreditamos no poder da comunidade" a Mango apostou nos talentos criativos escondidos dos protagonistas da campanha. Jolie Alien e Sasha Pivovarova são artistas, Adwoa Aboah é ativista, o lado desportista de Luna como piloto de motocross e Patrick Schwarzenegger é empreendedor. O fotógrafo Alasdair McLellan assina as imagens.

O objectivo da marca foi reunir vozes importantes na indústria para falar de cultura e sociedade, chamando a atenção para a energia criativa dos protagonistas da campanha.

A coleção para a próxima primavera mantém a aposta da Mango num estilo contemporâneo e é dominada pelos tons pastel, com enfase no rosa-pálido, azul-pastel e verde-claro. Peças intemporais como o trench-coat ou os calções de ciclista são algumas das peças chave da coleção. A fluidez dos tecidos transparentes das camisolas e dos vestidos dão uma sensação de leveza necessária para as próximas estações.

A linha de acessórios aposta em materiais com o vidro, chapéus bucket, carteiras saco, sandálias com tiras e sapatilhas desportivas em forma de bota.