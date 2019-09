Dramáticas e misteriosas – assim são as propostas da nova coleção sustentável da H&M, a Conscious Exclusive, para um outono/inverno 2019 que recupera o glamour de outros tempos. A atriz Isabela Valadeiro veste uma coleção de personalidade forte que alia a sustentabilidade e a elegância, em looks que lembram bailes misteriosos e festas grandiosas, recuperando algumas das referências dos anos 60. São peças transversais a diferentes guarda-roupas, do jumpsuit em veludo reciclado às malhas em fibras sustentáveis ao grandioso vestido de baile em tule. A marca trabalhou com novos materiais como o bronze e o zinco reciclados, ou TENCELTM X REFIBRATM, uma fibra de lyocell feita parcialmente com resíduos de algodão.

Assim se assinala também o 10º aniversário da Conscious Exclusive, símbolo do compromisso da H&M com a ecologia e com a constante busca pela inovação. "Estamos encantados com o facto de muitas inovações apresentadas por nós na nossa linha sustentável terem sido integradas noutras linhas de moda da H&M. É fundamental que a H&M continue a ampliar os limites da moda orientada para o futuro, demonstrando ao mundo que o glamour e a sustentabilidade podem estar interligados," resume Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor na H&M.

A coleção está à venda apenas online a partir desta quinta, 26 de setembro.

A carregar o vídeo ... O novo glamour sustentável da H&M









Realização: Marina Sousa.

Fotografia: Ricardo Lamego.

Modelo: Isabela Valadeiro (Elite Lisbon)

Cabelos: Pini

Maquilhagem: Elodie Fiuza

Vídeo: Janela Discreta

A Máxima agradece ao Teatro Nacional de São Carlos todas as facilidades concedidas.