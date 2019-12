O Natal já chegou à Falconeri

Por Máxima, 15:58

É um dos lugares mais bonitos para viver o Natal na cidade. Por estes dias, a baixa lisboeta pinta-se de cores alusivas à quadra, entre as luzes que balançam entre as árvores, os temas típicos que se ouvem nas ruas e a azáfama da procura pelo presente perfeito. Para tornar esta époica ainda mais especial a Falconeri, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, inaugurou as suas montras natalícias com a ajuda de alguns dos seus embaixadores: Ana Varela, Diogo Amaral, Luísa Beirão, Paulo Pires e Sónia Balacó. A apresentação contou ainda com convidados de várias áreas como Diana de Cadaval, Claudine de Cadaval, as atrizes Catarina Gouveia, Joana Aguiar e Micaela Lupo ou modelo Catarina Santos, que se juntaram para celebrar o melhor deste mês de dezembro.

Especialista em criar peças em cachemira e fibras naturais, a marca italiana, desvendou ainda as suas propostas para esta estação fria, que apostam na simplicidade, no conforto e na atenção ao detalhe. A servir de banda-sonora, esteve um coro que cantou vários temas tradicionais desta época festiva.