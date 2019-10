O desfile espetáculo da Calzedonia em Verona

A modelo francesa Cindy Bruna foi a primeira a dar os passos na passerelle e a dar o tom ao desfile, carregando uma pequena mala ao lado de um modelo vestido como um concièrge. Estanos num hotel de Verona para a segunda edição do Calzedonia LegShow, um desfile que transforma os collants nas peças principais do guarda-roupa.

A sede do grupo italiano na cidade foi o palco da apresentação, na última terça-feira, 8 de outubro, que também contou com a modelo espanhola Blanca Padilla e provou que um desfile pode ir muito além de (boas) modelos a percorrer a passerelle. Foi um verdadeiro espetáculo, a começar pela cenografia, que parecia simples, com portas numeradas como as dos quartos de um hotel, mas que com o decorrer do LegShow eram abertas e fechadas e mudavam de cor. Durante a apresentação da coleção outono-inverno 2019/20, desceram do teto aros de metal iluminados, que se mantinham em movimento conforme as saídas das modelos, num jogo de luzes coreografado.

A carregar o vídeo ... O backstage do Calzedonia LegShow 2019



Ao som de temas de várias épocas, de Partition, de Beyoncé, a Kiss, de Prince, ou It's A Man's Man's Man's World de James Brown, um grupo de dançarinas, que obviamente também usavam collants, desviavam a nossa atenção para os movimentos das suas pernas, nas quais pudemos admirar as novas propostas da marca.

O destaque das tendências para a estação mais fria vai para as palavras bordadas nos collants. Para além da logomania, que vimos em várias peças, há uma em especial que conta com um excerto de William Shakespeare – nada mais adequado para a marca com origem na terra de Romeu e Julieta – numa proposta bem sexy de ter palavras escritas pelo corpo. Outras peças abraçam os padrões britânicos e ecoseses, como Houndstooth, argyle e Oxford, outras incluem contas de brilho, como pequenos pontos de luz nos collants. Nas leggings, vimos efeitos de pele e latéx e também texturas diferentes, com propostas metalizadas e holográficas, além das versões mais quentes com caxemira.

O desfile-espetáculo contou com várias personalidades conhecidas na primeira fila, como a supermodelo húngara Barbara Palvin, a blogger italiana Chiara Ferragni, embaixadora digital da marca há varias temporadas, e também com várias portuguesas, como a atriz Catarina Gouveia e as modelos, apresentadoras e atrizes Ana Sofia Martins e a angolana Sharam Diniz.