Trinta minutos antes da hora marcada tudo está a postos. No auditório da sede do grupo Calzedonia, em Verona, os lugares marcados estão ainda vazios, não se vêem flashes nem se ouvem conversas cruzadas. Antes o silêncio de um amplo espaço negro, de onde sobressaia uma longa passerelle coberta de branco, como se um nevão tivesse acabado de cair para iluminar o caminho das modelos. No passado dia 11 de setembro, a Máxima viajou até Verona para conhecer a nova coleção da Falconeri para a próxima estação fria e assistir a um desfile que, apesar da inspiração fria, terminou num caloroso tom de festa.

Numa sala já cheia de convidados, as luzes apagaram-se e o cenário da passerelle passou um filme da nova campanha da marca que mostra a modelo Irina Shayk (rosto da marca nesta estação) em cenários gelados da Islândia, com as coloridas roupas Falconeri a assumirem protagonismo. Depois arrancou o desfile. Na primeira fila os lugares assumiram a forma de cubo de gelo e foram ocupados pelas embaixadoras da marca em diferentes países. Portugal esteve representado por Ana Varela, Maria Cerqueira Gomes, Luisa Beirão e Sónia Balacó e ainda Paulo Pires e Diogo Amaral. Sobre a passerelle, coberta de neve, as modelos desfilaram uma coleção que se mantém fiel aos clássicos e traz também algumas novidades.



A carregar o vídeo ... Falconeri: Um desfile gelado para corações derretidos



A Superior Caxemira é o material assinatura da Falconeri. Das camisolas finas como uma segunda pele aos camisolões que parecem abraçar o corpo nos dias frios, as potencialidades deste material são explorados em diferentes peças, com especial destaque também para os casacos. As peças com efeitos de tricot, em caxemira bouclé e em cetim de seda acrescentam texturas e brilho à coleção. A paleta de cores continua a crescer e, aos clássicos tons neutros na família dos beges e cinzas, juntam-se nesta estação o verde abacate, laranja "berry" e azul íris. Assim como tons tipicamente outonais como o camel ou o bronze.

A Falconeri desfilou uma coleção feminina e outra masculina. Para mulher as peças de athleisure ganham especial destaque elevando este estilo a uma elegância ultra confortável. Está foi a coleção de estreia da linha Jump in Fall, com uma seleção de sweatshirts em malha, calças de jogging e camisolas de gola alta. A marca apostou também na tendência Modern Folk, que consiste numa mistura de texturas, resultando em looks construídos em camadas. No fim da apresentação, começou a nevar sobre a passerelle e o público e as modelos regressaram em grupo para uma animada despedida num modo desportivo.

A Falconeri pertence ao grupo Calzedonia desde 2009 e há um ano abriu a primeira loja em Portugal, em Lisboa, sendo que em novembro de 2018 passou a vender online também para o mercado português. No passado mês de maio abriu também uma loja no Porto, na Rua de Santa Catarina.