O verão vai a meio (será?), mas as festas estão longe de terminar. Seja no casamento da melhor amiga ou numa sunset party mais sofisticada, o outfit perfeito está garantido. A coleção de verão da marca italiana Elisabetta Franchi conta com muita pedraria, renda e tule, revelando sempre um cunho romântico e feminino. Confira na galeria os nossos looks favoritos.