O acessório perfeito para o viajante moderno

Nasceu no início do século passado, mas a sua visão sempre se focou no futuro. Para a Samsonite o viajante do momento deve ter acesso à versatilidade, pragmatismo e bom gosto tudo num só produto: a mochila. A marca reinventa-a, por isso, na sua nova coleção outono-inverno, apresentando sete coleções distintas – Bleisure, Hull, Waymore, Safton, Yourban, Seraphine 2.0 e Zalia 2.0 – cheias de charme e dividias em vários modelos.

É a harmonia perfeita entre a elegância e o conforto, adaptados à funcionalidade de uma peça que acompanha o viajante, não de vez em quando, mas diariamente. Na verdade, a marca dirige-se sim aos viajantes da rotina diária, na correria entre a casa e o trabalho, num estilo de vida munido pelo dinamismo e movimento constantes. Existe um modelo à medida de cada personalidade.

Descubra mais sobre este clássico reinventado na fotogaleria.