Magnum, a linha da Samsonite para toda a família

Especialmente concebida para as famílias, a nova coleção da Samsonite chama-se Magnum e alia inovação, leveza e durabilidade com um design elegante e original. Feitas em polipropileno, material que confere maior resistência, estas peças são as mais leves deste seguimento graças ao uso de um novo método fabrico que permite um processo de montagem mais suave e sustentável. Mas existem mais detalhes para descobrir: o interior das malas é removível, as fitas são ajustáveis e os modelos estão disponíveis em seis cores e três tamanhos distintos. Para os mais novos, a Samsonite criou uma mala de mão com rodas e forma de elefante, nas versões cor-de-rosa e hortelã.