Na contagem decrescente para o Natal, a Samsonite apresentou uma nova coleção com várias ideias para presentes. Desde os modelos mais clássicos, com detalhes chamativos, aos mais irreverentes, a coleção It’s Party Time traz as malas mais divertidas para as viagens de 2019.

Entre as linhas apresentadas estão a Monograms and Studs, a Gallantis e a Trendy Burgundy. A primeira reúne modelos inspirados pelas tendências da estação, discretos, intemporais e com monogramas. Esta linha é uma edição limitada da icónica Cosmolite e da Lite DLX LTD, dois dos modelos mais conhecidos da Samsonite.

Já a Gallantis, com cristais Swarovski, foi pensada para quem gosta de dar nas vistas, mas sem cair no exgaro. Depois do sucesso das últimas edições em colaboração com a marca de joias, a Samsonite volta a apostar numa edição limitada que inclui malas de viagem e também carteiras.

A última linha chama-se Trendy Burgundy & Deep Green, especialmente dirigida aos amantes das duas cores tendência, o cor de vinho e o verde, acompanhadas de detalhes em dourado.