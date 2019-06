Novos manequins da Nike celebram a diversidade corporal

Conhecida por quebrar paradigmas no desporto, a Nike sai mais uma vez na frente em defesa da diversidade do corpo das mulheres. Depois de ter ampliado a gama tamanhos da sua linha plus size, atendendo até o 3X, a marca lançou novos manequins para expor estas peças maiores.

A novidade já chegou à reformulada Niketown em Londres, exibindo parte da nova coleção plus size da marca. "Com o incrível momento que se vive no desporto feminino, o espaço redesenhado é apenas mais uma demonstração do compromisso da Nike para inspirar e servir as atletas femininas", diz Sarah Hannah, da Nike.

A Nike não é a primeira marca a usar manequins mais realistas. No ano de 2018 a marca de roupa Missguided revelou manequins de diferentes etnias, bem como com estrias e vitiligo.