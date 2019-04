Neta de Diane Von Furstenberg lança sua primeira coleção

Talita von Furstenberg tem apenas 19 anos. É modelo, ativista, designer e, não menos importante, é a neta da icónica Diane Von Furstenberg. Seguindo os passos da avó – longe de ser uma surpresa, Talita acaba de lançar uma coleção cápsula para a marca DVF.

Intitulada "TVF for DVF", a coleção é composta por 23 peças, a incluir vestidos soltos com padrões de flores e folhos. "Eu desenhei o TVF para DVF como um reflexo do meu estilo pessoal, feminino e suave. Toda a coleção traz vibrações felizes, quentes e sem esforço, que facilitam a mistura no seu próprio guarda-roupa", disse a jovem designer em entrevista à Teen Vogue.

Talita sempre esteve envolvida com a marca da avó, tendo acompanhado Diane desde que tinha 6 anos de idade. "Eu olhei para minha avó toda a minha vida e ela alavancou com sucesso um império da moda para ajudar e inspirar inúmeras mulheres. Espero seguir seus mesmos passos", finalizou.