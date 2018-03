O estilista francês Hubert de Givenchy morreu no passado sábado, aos 91 anos. Givenchy tornou-se um dos grandes nomes da moda ao desenhar vestidos que deram forma à elegância feminina entre as décadas de 1950 e 1960. Era considerado um dos últimos grandes nomes dos anos de ouro da alta-costura.

Givenchy teve a morte confirmada pelo companheiro, o também ex-designer Philippe Venet, à agência France Presse. Segundo Venet, Givenchy morreu enquanto dormia na residência do casal, um castelo perto de Paris. "É com grande tristeza que Philippe Venet informa a morte de Hubert Taffin de Givenchy, seu companheiro e seu amigo. Givenchy morreu durante o sono no sábado. Os sobrinhos e sobrinhas partilham o sofrimento", lê-se no comunicado da família.





Sucesso

Givenchy foi responsável pelo estilo de Audrey Hepburn e pelo icónico vestido preto que a atriz usou no filme Boneca de Luxo. Jacqueline Kennedy, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, foi outra grande mulher a usar os desenhos do estilista, que também encantou a rainha Isabel II de Inglaterrra.

A sua estreia nas passerelles foi em fevereiro de 1952, com peças a preto e branco. Quando se retirou, em 1995, Givenchy afirmou: "Eu vou parar de desenhar vestidos, mas não de descobrir. A vida é como um livro. É preciso saber virar as páginas."