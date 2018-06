Chefe do clã Jackson e mentor e gestor das carreiras dos filhos Michael e Janet, o empresário Joe Jackson, faleceu, hoje, aos 89 anos de idade, num hospital em Las Vegas, vitimado por uma doença terminal. Refere-se a possibilidade de ter contraído cancro no pâncreas, a juntar a um longo historial de problemas cardíacos. Pai de onze filhos, ele foi o responsável pela formação dos Jackson 5, em 1964, que rapidamente bateram recordes de vendas de discos e se tornaram mega-estrelas da Pop, nos anos 60 e 70. Apesar da fama e da fortuna, Joe Jackson ficará mais conhecido com um pai despótico e cruel. O próprio confessou ter chicoteado Michael Jackson quando este era uma criança e de ter castigado os demais filhos com um cinto de couro durante a infância dos mesmos, admitindo nunca se ter arrependido de o ter feito. O abuso físico e emocional esteve, muitas vezes, associado às alegadas perturbações emocionais do Rei da Pop. Deixa viúva Kartherine Esther Jackson, de 88 anos. Assim, Joe Jackson morre quando são passados nove anos e dois dias depois da morte de Michael Jackson.