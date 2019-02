"Desta vez fomos mesmo às raízes portuguesas": Marques’Almeida regressam a Paris (e ao liceu)

A primavera/verão de Marques'Almeida revelou-se colorida, brilhante e bem portuguesa esta terça feira dia 26 de fevereiro, no arranque da semana de moda de Paris. A dupla de criadores explicou que esta coleção é uma continuação da anterior, mas "desta vez fomos mesmo às raízes portuguesas", diz Marta Marques. Padrões florais que se transformam em temas de azulejo, o uso do dourado como referência à talha dourada ou técnicas de manufatura que servem de inspiração são alguns dos elementos que saltam à vista.

Numa semana de moda em que a maioria das marcas apresenta a sua coleção para o próximo outono/inverno 2019, Marta Marques e Paulo Almeida apresentaram neste desfile a coleção primavera/verão 2019 da Marques'Almeida, já disponível nas lojas há duas semanas. A dupla aposta na estratégia See Now, Buy Now, porque diz haver uma ligação muito maior entre o desfile e o produto, assim como permite ver resultados mais rapidamente. Esta é a segunda vez que a marca sediada em Londres apresenta na semana de moda de Paris, a primeira foi no passado mês de setembro, e o local escolhido foi uma escola. Mais precisamente o topo do Lycée Saint-Louis-de-Gonzague, que serve de zona de desporto e tem vista para a Torre Eiffel.

"Estamos a viver em Londres há algum tempo e as referências inglesas misturadas com as portuguesas eram inevitáveis, mais a constante inspiração que são as M'A Girls" Paulo Almeida. O criador refere-se a um grupo de jovens raparigas de vários países da Europa que se identifica com a marca e segue-a para desfilar as suas coleções. Para a dupla de criadores é fundamental que os desfiles sejam realistas e que todas as pessoas se sintam bem com o que vestem. Também sentem a responsabilidade, como explica Marta Marques, de "de passar uma imagem que as jovens que estão a crescer e à procura de referências vão ver". Neste desfile de Paris a Marques'Almeida reuniu 40 das suas M'A girls. Uma delas, Laurença, estudou no liceu onde o desfile teve lugar e outra Cosima, é a autora da música que fechou nesta apresentação.

Este segundo desfile da dupla Marques'Almeida teve o apoio do Portugal Fashion em Paris e a dupla também já tem lugar reservado no calendário deste evento de moda nacional que acontece no Porto no próximo mês de março.

A marca revelou-se rapidamente um sucesso e conta com prémios como o Emerging Womenswear Designer atribuído nos British Fashion Awards, em 2014, e o LVMH Prize for Young Fashion Designers, em 2015. Mas além da aprovação da crítica a Marques'Almeida também tem conquistado celebridades. A mais recente foi Beyoncé que postou na sua conta de Instagram no final de janeiro fotografias suas com um look da marca que se refletiram numa subida exponencial de visitas ao site da marca, confirma a criadora Marta Marques.