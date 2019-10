Luís Onofre levou-nos de férias

Luís Onofre reinventou a marca num novo paradigma de sustentabilidade, crucial no tema da ModaLisboa, que se traduziu numa coleção leve, com combinações inesperadas de materiais e cores. Numa passerelle polvilhada de pó de talco, a pele foi substituída por outros materiais como tecido e até a cortiça, que ornamentaram cada peça do desfile. Fiel ao seu padrão de elegância, foram introduzidas as espadrilhes coloridas, assim como as texanas. Também foram celebrados os clássicos stilettos, passando por plataformas reminiscentes da década de 70 e ténis arrojados. Assim se homenagearam as cores do mar insular, uma união entre os azuis, coral, até o branco.

Apesar da riqueza das cores, o foco do criador foram os materiais, cuja multiplicidade quis usar como exemplo para um futuro mais sustentável.