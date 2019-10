I hate people but I love you

A nova coleção partiu das questões lançadas pelo artista chinês AAA Jiao, que explora a comunicação robótica e a personificação da máquina num dos seus trabalhos mais recentes. Conhecido por trabalhar vertentes como a androginia, João Magalhães partiu dessa relação entre a humanidade, a natureza e as máquinas para criar peças que questionem as fronteiras da mesma. Para tal foram utilizados materiais como o vinil e o silicone, equilibrados com a leveza do chiffon de seda e a organza- com uma referência à moda dos anos 90.

As maiss recentes propostas do designer estão recheada de cor e silhuetas que nos lembram os filmes do espaço nessa década, com peças divertidas que nos levam até ao futuro.